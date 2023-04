Overraskende beslutning i Opec+ sender oliepriserne i vejret

En uventet produktionsnedskæring i Organisationen af Olieeksporterende Lande med allierede har mandag sendt oliepriserne på himmelflugt.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 84,04 dollar mod 78,91 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 79,72 dollar mod 74,82 dollar fredag eftermiddag.

Organisation og de allierede lande, der sammen er kendt som Opec+, har søndag sænket sin olieproduktion med yderligere 1,16 mio. tønder. Samlet er produktionen således kåret med 3,66 mio. tønder om dagen, eller hvad der ifølge Reuters’ beregninger svarer til 3,7 pct. af den globale efterspørgsel.

Størst bliver reduktionen hos Saudi-Arabien, der betragtes som de facto leder af Opec+, med 500.000 tønder om dagen. I Irak sænkes produktionen med 211.000 tønder om dagen, mens De Forenede Arabiske Emirater står for den tredjestørste nedskæring på 144.000 tønder.

Den uventede ændring af produktionspolitikken sker forud for et virtuelt møde mellem medlemslandenes repræsentanter.

At flere af Opec+’s større medlemslande er omfattet af produktionsnedskæringen taler for, at aftalen i højere grad vil blive efterlevet, end det har været tilfældet tidligere, mener Vivek Dhar, der er energianalytiker i CBA, ifølge Reuters.

”Det betyder, at oliemarkederne potentielt kan se omkring 1 pct. af den globale olieforsyning svinde ind fra maj,” forklarer energianalytikeren.

Tidspunktet for produktionsnedskæringen er særligt overraskende, mener Arne Anders Lohmann Rasmussen, der er chefanalytiker i Global Risk Management.

”I takt med at frygten for en ny bankkrise er aftaget, og aktierne er steget igen, er også olieprisen steget til nær 80 dollar tønden fredag. Især set i lyset af, at olieprisen er steget igen, er produktionsnedskæringen overraskende,” bemærker han i et notat.

Selv om nedskæringen er overraskende, følger den Opec+’s nye dagsorden om at arbejde forebyggende, fordi de kan uden at lide markante tab af markedsandele, lyder vurderingen i Goldman Sachs, der har hævet sine forventninger til prisen for Brent til 95 dollar per tønde ved årets udgang og 100 dollar per tønde i 2024.

”Selv om det er overraskende, afspejler det vigtige økonomiske og givetvis politiske overvejelser,” fremgår det af en analyse fra storbanken.

Den uventede beslutning fra Opec+ følger fredagens friske nøgletal fra USA ellers et overraskende fald i den amerikanske kerneinflation i februar. Det spredte fredag ny optimisme på markedet, men overskygges mandag af udsigten til et lavere udbud.