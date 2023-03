Olipriserne falder med fortsat fokus på uro i banksektoren

Oliepriserne falder en smule mandag morgen, mens investorerne fortsat holder øje med usikkerheden i banksektoren.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 74,98 dollar mod 75,18 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 69,25 dollar mod 69,40 dollar fredag eftermiddag.

Brent steg med 2,8 pct. i sidste uge, mens WTi-olien kom sig med 3,8 pct. ovenpå en dulmet uro i banksektoren.

Vandana Hari, der er grundlægger af Vanda Insights, påpeger, at oliemarkedet holder tæt øje med stemningen på det finansielle marked.

”En stærk vending er ikke i kortene, før bankkrisen forsvinder fuldstændig, hvilket kan tage dage, hvis ikke uger,” forklarer Vandana Hari ifølge Reuters.

Dollar forholder sig nogenlunde stabil mandag, mens investorerne kigger efter myndigheders tiltag for at holde styr på uroligheden i det globale banksystem.

Alexander Novak, der er vicepremierminister i Rusland, annoncerede fredag, at landet var tæt på at nå sit mål om at skære forsyningerne med 500.000 tønder olie om dagen.

Eksporten af russisk olie har været påvirket af EU’s embargo. Analytikere påpeger, at de russiske olielagre har været stigende siden september sidste år, og at landet vil ønske at undgå yderligere ophobninger, skriver Reuters.

Investorerne vil desuden holde godt øje med kinesiske PMI-tal, der bliver offentliggjort senere på ugen.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld mandag morgen 1974,84 dollar mod 1986,89 dollar fredag eftermiddag.