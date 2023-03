Oliepriserne falder på grund af rentestigninger og større olielagre

Oliepriserne faldt, efter den amerikanske centralbank onsdag aften atter hævede renten, samtidig med, at olielagrene i USA stiger mere end forventet.

Men set i forhold til priserne ved dansk børslukketid - og før den amerikanske rentebeslutning - er der tale om en prisstigning på olie.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 76,08 dollar mod 75,69 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 70,16 dollar mod 69,97 dollar onsdag eftermiddag.

Chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, udtalte onsdag, at centralbanken vil hæve renten med 0,25 pct. point, men fortalte også, at centralbanken havde overvejet en stigningspause efter kollaps hos to amerikanske banker.

Powell sagde onsdag, at den finansielle uro kan medføre strammere lånepolitik hos de amerikanske banker. Det kan få en enorm betydning for udviklingen i den amerikanske økonomi ifølge Reuters.

Hvis bankerne strammer op pengepolitisk, bliver det sværere for amerikanerne at få adgang til boliglån og sværere for virksomhederne at få adgang til finansiering. Det giver en lavere økonomisk aktivitet, som giver lavere efterspørgsel og dermed sænker oliepriserne.

På udbudssiden stiger de amerikanske olielagre ifølge tal fra den amerikanske energistyrelse (EIA). Olielagrene steg med 1,1 mio. tønder til 481,2 mio. tønder i alt i sidste uge. Det er det højeste niveau siden maj 2021. Analytikere fra Reuters havde ventet et fald på 1,6 mio. tønder.

Det højere udbud af olie får også oliepriserne til at falde.