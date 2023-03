Oliepriser falder til laveste niveau siden 2021

Prisen på den amerikanske olie WTI falder til under 70 dollar per tønde, og det niveau er ikke set siden december 2021.

Det skriver Bloomberg.

I løbet af tirsdag er prisen på de amerikanske april-kontrakter på WTI-olie dykket 3 pct. til 69,19 dollar per tønde.

For den europæiske referenceolie, Brent, er prisen i løbet af tirsdag dykket til under 75 pct., som også er det laveste niveau siden 2021. Det sker også efter et fald på lige over 3 pct.

USA-lagre vokser

De amerikanske råolielagre steg med 1,6 mio. tønder i den forgangne uge, viser en opgørelse fra det amerikanske energiministerium onsdag eftermiddag.

Det var et større løft end det, økonomerne havde ventet, da de ifølge Bloomberg News havde regnet med en stigning på 0,4 mio. tønder.

For lagrene af benzin var der tale om et fald på 2,1 mio. tønder. Her var der ventet et minus på 1,4 mio. tønder.

De amerikanske lagre af destillater faldt med 2,5 mio. tønder mod et ventet fald på 1,3 mio. tønder.