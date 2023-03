Usikkerhed efter bankkollaps presser oliepriserne ned

Olieprisen falder kraftigt i frygt for en finanskrise, efter Silicon Valley Bank måtte lukke for forretningen.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 79,93 dollar mod 82,08 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 74,00 dollar mod 75,95 dollar mandag eftermiddag.

Bankens pludselige kollaps spreder frygt for, at det er en reaktion på rentestigningerne fra den amerikanske centralbank, og at det også vil ske for andre banker. Omvendt begyndte investorerne også at spekulere i, om kollapset kan føre til en dæmper for rentestigningerne.

Amerikanske myndigheder understøttede ifølge Reuters søndag markedet ved at gøre det lettere for bankerne at låne penge hos den amerikanske centralbank og åbnede for adgang til krisemidler.

Udover krisestemning hos investorerne reagerede oliepriserne også på en lavere end forventet efterspørgsel i Kina.

Kinas centrale statistikkontor fremlagde i sidste uge data, der viste, at forbrugerpriserne havde deres laveste vækstrate i et år i februar. Det vidner om forsigtighed hos forbrugerne, efter at samfundet er genåbnet oven på covid-19-nedlukningerne.

I nærmeste fremtid kommer den amerikanske brancheforening for olie- og naturgasindustrien med tal for de amerikanske olielagre.

Seks analytikere har ifølge Reuters estimeret, at olielagrene skulle være steget med 600.000 tønder olie i sidste uge.