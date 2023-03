Oliepriserne stiger på efterspørgsel i Kina

Oliepriserne stiger mandag morgen ved udsigt til stigende efterspørgsel i Kina samt en svagere dollar, der tilføjer støtte til markedet.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 83,09 dollar mod 82,02 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,00 dollar mod 76,04 dollar fredag eftermiddag.

Markedsstemningen er påvirket af bekymringer om yderligere rentestigninger i USA og en stigning i olielagrene, lyder det fra en analytiker hos ANZ Bank ifølge Reuters.

Stemningen på oliemarkedet drives af konkurrerende faktorer heriblandt, at en svagere dollar gør oliepriserne billigere for dele af verden, hvor der benyttes andre valutaer, hvilket giver støtte til oliepriserne. Administrerende direktør i Saudi Aramco, Amin Nasser, kom søndag med en kommentar om, at olieefterspørgslen i Kina tilbød yderligere støtte til priserne.

- Tager man højde for Kinas genåbning og et øget forbrug af flybrændstof samt en meget begrænset kapacitet på 2 mio. tønder, er vi optimistiske på kort til mellemlang sigt i forhold til at markedet forbliver afbalanceret, udtalte Nasser ifølge Reuters.

Kommentaren kommer i kølvandet af, at Saudi-Arabien og Iran har indgået i en aftale om at genoprette diplomatiske relationer, der er forhandlet med hjælp fra Kina. Aftalen kan potentielt bane vejen for genindførselslen af en atomaftale, der muliggøre eksport af sanktioneret iransk olie.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld mandag morgen 1880,68 dollar mod 1863,17 dollar fredag eftermiddag.