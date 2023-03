Oliepriserne stiger på kinesiske importdata

Oliepriserne stiger torsdag morgen på håb om en højere kinesisk efterspørgsel.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 82,67 dollar mod 82,29 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 76,64 dollar mod 76,35 dollar onsdag eftermiddag.

Kinesiske importdata fra årets første to måneder viser tegn på, at landet er ved at komme sig efter coronapandemien. Analytikere peger på, at olieimporten accelererede i februar, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Olieimporten ligger dog stadig 1,3 pct. under niveauet fra januar og februar sidste år.

På en konference i Houston tirsdag sagde generalsekretæren for Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, at Kinas olieefterspørgsel vil vokse med 500.000 til 600.000 tønder per dag i 2023, refererer Reuters.

På udbudssiden viste tal fra den amerikanske energistyrelse, EIA, at de amerikanske olielagre faldt med 1,7 mio. tønder sidste uge, hvilket gik imod analytikernes forventning om en stigning på 395.000 tønder.

Prisstigningen kommer oven på fald onsdag efter høgeagtige meldinger fra chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, der fik løftet markedets renteforventninger med en tale i Senatet tirsdag.

”Oliepriserne kommer til at blive fanget mellem bekymringer for rentestigninger og optimisme i forbindelse med Kinas genåbning det næste halve til hele år,” udtaler Suvro Sakar, der er chefanalytiker for energimarkederne hos DBS Bank, til Reuters.