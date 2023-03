Oliepriserne stiger på grund af bekymringer for udbuddet

Oliepriserne stiger i bekymringer om mangel på ekstra produktionskapacitet på markedet og håb om øget efterspørgsel hos Kina.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 86,41 dollar mod 85,23 dollar dag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 80,67 dollar mod 79,34 dollar mandag eftermiddag.

”Udbudsbekymringerne, der fik oliepriserne til at stige, kommer sandsynligvis fra Mike Wirth, der er administrerende direktør hos Chevron, med sine udtalelser om, at der ikke er meget variation i produktionskapaciteten på oliemarkederne”, skriver Vivek Dhar, der er analytiker hos Commonwealth Bank of Australia, i en note til Reuters.

”Den ukendte nøglefaktor på markedet i 2023 bliver den russiske eksport af olie, der kan skabe opløsning på markedet”, skriver han yderligere til Reuters.

Mike Wirth udtalte mandag, at skibe der eksporterer russisk olie, skal rejse længere distancer, for at tilgå ikke-sanktionerede markeder.

Han sagde videre, at oliebeholdningen og udsving i udbuddet er begrænset, som gør det globale marked skrøbeligt mod forstyrrelser.

På efterspørgselssiden venter investorer tirsdag handelsdata fra januar og februar i Kina, der kan indikere, hvor hurtigt den kinesiske efterspørgsel vil vende tilbage til sit normale niveau efter flere år med pandemien.

En større efterspørgsel vil få priserne til at stige.

Ellers ventes der tirsdag tal for råoliebeholdningen i USA fra den amerikanske energistyrelse, EIA, hvor man venter en nedjustering for første gang i 10 uger, som får oliepriserne til at stige.