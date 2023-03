Oliepriserne falder med lavere kinesisk efterspørgsel

Oliepriserne falder efter udmeldingen fra Kina om beskeden vækst og forsigtighed fra investorerne, mens de afventer den amerikanske centralbanks udspil denne uge. Målet for 2023 lyder på en vækst ”omkring 5 pct.” i året efter en for Kina historisk lavt vækst på blot 3 pct. i 2022, der blev stærkt præget af covid-restriktioner, nedtur på ejendomsmarkedet og faldende eksport.

Oliepriserne er dog næsten uændret i forhold til dansk lukketid fredag.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 85,02 dollar mod 85,15 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 78,89 dollar mod 78,88 dollar fredag eftermiddag.

Kinas vækstforventninger blev søndag annonceret til, at ligge på 5,0 pct. mod forventningen på 5,5 pct fra sidste år og de 6 pct. kilder har nævnt til Reuters.

Kinas premierminister sagde søndag, at fundamentet for en stabil vækst i Kina skal konsolideres. Utilstrækkelig efterspørgsel er et problem og forventningerne fra investorerne og selskaberne er ustabile.

- Prisen på råolie er fanget mellem optimisme omkring Kinas genåbning og frygt om en stigning i renten hos den amerikanske centralbank, siger Vandana Hari, der er stifter af analysefirmaet Vanda Insights, til Reuters.

Både, Brent og WTI-futures, endte 1 dollar højere i fredags, efter at to kilder ifølge Reuters meddelte, at rygter om de Forenede Arabiske Emiraters exit fra Opec viste sig usande.

Vandana Hari vurderer videre, at prisstigningen, ved nyheden om de falske rygter, var højere end faldet, hvorfor det giver mening, at priserne korrigeres videre ned mandag.

Investorerne vil tirsdag og onsdag holde øje med Jerome Powell, direktør for den amerikanske centralbank, der vil tale til kongressen og forventeligt adressere spørgsmålet om rentestigninger.

Over weekenden udtalte Christine Lagarde, der er er præsident for Den Europæiske Centralbank, at det er ”meget sandsynligt”, at man vil hæve renten yderligere i kampen mod inflation.