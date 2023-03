Stigende olielagre og frygt for rentestigninger tynger oliepriserne

Olie ser ud til at være låst fast i et prisspænd, men risiciene peger tydeligt op

Den tyske inflationsskuffelse fulgte tilsvarende skuffelser fra Spanien og Frankrig tirsdag, hvilket har fået markedet til at indregne en toprente i EU på 4 pct.

”Den tyske inflation vakte bekymringer for, at ECB vil være nødt til at være endnu mere aggressiv i sin stramningscyklus. De amerikanske nøgletal viser, at økonomien stadig bremser op, men at nogle dele er i bedring,” skriver Edward Moya, der er seniormarkedsanalytiker i Oanda, i et notat ifølge Reuters.

”Olie ser ud til at være låst fast i et prisspænd, men risiciene peger tydeligt op for priserne. Nogle handlere vil måske vente, indtil vi får en bedre idé om, hvad slutrenten bliver efter næste uges jobskabelsesrapport”, fortsætter han.

De amerikanske olielagre voksede sidste uge med 1,2 mio. tønder til 480,2 mio. tønder, meddelte det amerikanske energiministerium, EIA, onsdag. Det er det højeste niveau siden maj 2021.

Analytikerne havde ifølge Reuters blot regnet med en stigning på 500.000 tønder. Øget amerikansk eksport af olie hindrede dog en større ophobning.