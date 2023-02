Oliepriserne i smal stigning med kinesisk efterspørgsel

Oliepriserne stiger en smule i forventning om større efterspørgsel fra Kina.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 83,40 dollar mod 82,78 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 76,69 dollar mod 76,00 dollar fredag eftermiddag.

Analytikere venter, at Kinas olieimport i 2023 vil ramme det højeste niveau nogensinde grundet øget efterspørgsel efter transportbrændstoffer ifølge Reuters.

Kina og Indien er de største forbrugere af russisk olie, efter EU har indført sanktioner mod Rusland.

Rusland planlægger ellers fra marts af, at skære olieproduktionen med 500.000 tønder per dag efter Vestens prisloft og sanktioner.

Samtidigt har Organisationen for Olieeksporterende Lande og allieredes olieproduktion, Opec+, i oktober meldt, at den vil skære produktionsmålene for olie med 2 millioner tønder per dag.

Analytikere fra Goldman Sachs skriver i en note til Reuters, at markedets udvikling kan skabe en ubalance mellem udbud og efterspørgsel. De peger på, at det lavere udbud mod den højere efterspørgsel kan drive priserne op mod 100 dollar per tønde ved enden af året ifølge Reuters.