Oliepriserne stiger på grund af øget kinesisk oliehunger

Kinas efterspørgsel vil ifølge analysen stige med 900.000 tønder per dag alene. Dermed ventes det, at Kina vil stå for næsten halvdelen af væksten i den globale olieefterspørgsel i 2023. Det skyldes, at IEA forventer, at Kina vil genåbne deres samfund oven på en lang periode med covid-19 restriktioner, der har lagt en dæmper på økonomien.

Det internationale Energiagentur, IEA, har meldt ud, at olieefterspørgslen globalt vil stige med 2 mio. tønder olie per dag i 2023.

De højere oliepriser bliver dog modarbejdet af en stigende dollarkurs og et højere udbud af olie i USA.

”Den støt stigende amerikanske produktion af olie kombineret med en højere dollarkurs tvinger oliepriserne ned, mens fortællingen om Kinas genåbning og Ruslands lavere udbud af olie presser oliepriserne op”, siger Sugandha Sachdeva, der er markedsekspert, til Reuters.

Vestens prisloft og sanktioner mod russisk olie vil sænke udbuddet med omkring 1 mio. tønder olie per dag ifølge IEA.

Organisationen af Olieeksporterende Lande plus allierede, Opec+, har meldt ud, at de ikke vil justere på olieudbuddet for at kompensere for Ruslands lavere oliebeholdning.

Det betyder, at USA og andre lande uden for organisationen må justere på udbuddet,for at møde den større efterspørgsel på markedet og det lavere russiske udbud.