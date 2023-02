Vindrederi får stor ordre på kabel-lægning til havvind

Vindrederiet Seaway 7, der er en del af offshore-koncernen Subsea 7 Group, har fået en ordre på mellem 300 og 500 mio. dollar i forbindelse med opstilling af en havvindmøllepark ifølge en meddelelse.

Det fremgår ikke, hvor vindmølleparken skal etableres, men ordren omfatter transport og installation af kabler mellem møllerne og til eksport af strømmen fra havvindparken.

Ifølge meddelelsen omfatter ordren til Seaway 7 desuden beskyttelses-systemer til kablerne. Arbejdet forventes sat i gang i år og er planlagt til at strække sig ind i 2025.

Offshoreselskabet Subsea 7 vandt for knap et år siden en ”anselig” kontrakt for Chevron om udvikling af Ballymore-projektet i den Mexicanske Golf til en værdi på mellem 50 og 150 mio. dollar.

i 2021 lykkedes det for Subsea 7 at sikre et overskud på 36 mio. dollar, hvilket ikke i sig selv var imponerende, men det stod i skærende kontrast til et underskud på 1,105 mia. dollar i 2020.