EU siger "ja" til plan om fransk havvind til 15,6 milliarder kroner

Europa-Kommissionen har godkendt en fransk støtte på 2,1 mia. euro svarende til 15,6 mia. kr. til havvindproduktion i landet.

Det skriver Bloomberg News.

”Den foranstaltning, der er vedtaget i dag, gør det muligt for Frankrig at øge sin vedvarende havvindproduktionskapacitet, samtidig med at den begrænser mulige konkurrenceforvridninger i EU,” siger blokkens konkurrencekommissær Margrethe Vestager.

Ifølge Europa-Kommissionen faciliterer den franske plan udviklingen af visse økonomiske aktiviteter, især produktionen af vedvarende elektricitet fra flydende havvindteknologi.

Planen har ifølge Europa-Kommissionen en ”incitamentseffekt”, da støttemodtageren ikke ville gennemføre investeringerne i det flydende havvindmølleprojekt uden den offentlige støtte.

”Planen har en begrænset indvirkning på konkurrence og handel inden for EU og er nødvendig og hensigtsmæssig for at fremme produktionen af vedvarende elektricitet,” skriver EU ifølge Bloomberg News.