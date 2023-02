Kreditorer sender krav for 235 mio. kr. mod konkursramt rederi

Esbjerg-rederiet valgte at begære sig selv konkurs i begyndelsen af januar. Siden da er der indløbet krav mod boet for ca. 235 mio. kr.

Der er tikket krav ind for et trecifret millionbeløb mod rederiet World Marine Offshore, som for nyligt drejede nøglen om efter flere år med tab, uenigheder i ejerkredsen og en dyr retssag i USA.

Skrivelsen fortæller ikke noget om, hvem kreditorerne er.

Det har heller ikke umiddelbart været muligt at få en uddybende kommentar fra kurator John Sommer Schmidt, som er advokat og partner i firmaet Gorrissen Federspiel.

Det er dog sandsynligt, at der blandt kreditorerne vil være selskaber, der har lejet skibe ud til det vestjyske rederi.

World Marine Offshore satsede på at sejle mandskab ud til havvindmøller, men ejede ikke selv nogle skibe, fremgår det af rapportens opgørelse over selskabers aktiver.

De blev istedet lejet ind på charterkontrakter, som typisk giver anledning til store krav, når rederier går konkurs, fordi skibets ejer vil have betaling for hele aftalens løbetid.

Selskabets frie aktiver er indtil videre opgjort til 28 mio. kr. Men det dækker kun over værdier, som allerede er omsat til kontanter, og derfor kan beløbet stige i takt med, at flere aktiver bliver solgt fra.

Boet er desuden dækket af en forsikring på op til 100 mio. kr., hvilket giver et fingerpeg om, hvilket leje selskabets aktiver kan tænkes at ligge i, når de er endelig realiseret.

Kurator har tidligere oplyst til ShippingWatch, at han arbejder på at sælge de sunde dele af forretningen, men rapporten fra 30. januar melder ikke noget om, hvordan den proces går.

Det var dog forventningen, at et eventuelt salg af virksomheden skulle falde på plads inden for få uger, hvis det skulle give mening for en ny ejer at drive den videre. I og med at der ikke er meldt noget ud over en måned senere, så tyder meget på, at det ikke er lykkedes.

Uenighed blandt ejerne

World Marine Offshore blev stiftet i 2012 og drev en flåde af indlejede specialskibe, som bliver brugt til at transportere mandskab ud til vindmøller, når de skal vedligeholdes og repareres.

Det er et marked, som ventes at vokse eksplosivt de kommende år, når de politiske ambitioner om mere grøn energi skal omsættes til virkelighed i både Europa, USA og Asien.

De seneste år har rederiet imidlertid haft svært ved at få finanserne til at hænge sammen. I de seneste to regnskabsår har selskabet tabt ca. 25 mio. kr. på bundlinjen og endnu mere på driften.

World Marine Offshore har desuden været plaget af en strid i ejerkredsen om selskabets strategiske retning.

Uenighederne førte til, at hele bestyrelsen med den kendte profil Jesper T. Lok i spidsen gik af i slutningen af 2021. Der har desuden været flere udskiftninger på direktørposten.

Et af flere stridspunkter var et projekt i USA, hvor rederiet gik sammen med en amerikansk partner om et joint venture.

Ramt af retssag i USA

Samarbejdet med den lokale erhvervsmand sigtede mod at bygge en forretning inden for havvind i USA, hvor der skyder mange store projekter op ud for østkysten de kommende år.

Det fælles selskab nåede da også at vinde kontrakter med mølleproducenten General Electric og på en kommende havvindmøllepark, som er ejet af det danske investeringsselskab Copenhagen Infrastructure Partners.

Parterne blev dog uenige om, hvem der skulle finansiere de nybyggede skibe, der skulle bruges til opgaverne.

Konflikten i ejekredsen bag World Marine Offshore skabte desuden forvirring i USA om, hvem der egentlig bestemte i rederiet.

Efter flere måneders tovtrækkeri valgte World Marine Offshore at trække sig fra samarbejdet for ca. et år siden.

Det har gjort den amerikanske partner så vred, at han har sagsøgt det danske rederi for omkring 130 mio. kr.

World Marine Offshore modsætter sig kravet, men ifølge kurator var udsigten til en dyr retssag i USA alligevel en medvirkende faktor til, at selskabet kastede håndklædet i ringen.