Prisen på råolie holder fast i ugentlig fremgang

Olieprisen holder fredag fast i ugens fremgang, idet investorerne afvejer bekymringer over en global økonomisk afmatning mod positive udsigter for den kinesiske efterspørgsel efter afslutningen af landets nultolerancepolitik over for covid-19.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 84,30 dollar mod 83,24 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,78 dollar mod 76,72 dollar torsdag eftermiddag.

Dagens fremgang, der på ugeniveau er nået op på 6 pct. for WTI-olien, kommer i forhold til et lavpunkt torsdag, der blev nået lige omkring klokken 17 dansk tid.

Direktører for den amerikanske centralbank signalerede i denne uge yderligere stramninger af pengepolitikken for at bekæmpe inflation, med recessionsrisici på tværs af den globale økonomi hængende over markedet.

Markedet venter stadig på et vedvarende opsving i den kinesiske efterspørgsel efter nationens afvikling af covid-restriktioner, som nogle forudser vil drive Brent-råolieprisen tilbage over 100 dollar per tønde senere på året.

Optionshandlere satser dog på, at prisstigningen kan komme så snart som sidst i maj.

- Markedet oplever et opsving i efterspørgslen med mobilitet i Kina, USA og Europa, der alle viser fremgang, siger Gui Chenxi, analytiker hos CITIC Futures Co, ifølge Bloomberg News.

Olieprisen vil stige yderligere, hvis recessionsbekymringerne letter, tilføjer hun.