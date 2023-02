Mellem Sverige og Finland ligger øgruppen Åland, hvor forundersøgelserne til etableringen af en ”Mega Grön Hamn” – eller Mega Grøn Havn, som det ville lyde på dansk.

Det er det svenske energiselskab OX2, som sammen Ålandsbankens investeringsselskab, Fondbolag, der har sat gang i undersøgelserne med hjælp fra Mærsk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping i København.

De to selskaber arbejder allerede i dag sammen om havvindprojekterne Noatun North og Noatun South nær Ålandsøhavet.

”Havnen vil styrke Ålands potentiale for at blive Nordens førende grønne knudepunkt,” siger Anders Wiklund, der er landechef for Ålånd hos OX2.

Udover at den nye kæmpe havn, hvis størrelse endnu er ukendt, vil styrke Ålands økonomi overordnet, vil det skabe plads til havvindmølleprojekterne, udnyttelse af overskudsvarme og mange andre afledte effekter.

Dialogen med internationale virksomheder er allerede i gang.

Fuldt udbygget vil havnen Långnäs have et kapacitetsbehov på estimeret 3000 mW, som er den maksimale størrelse på elektrolysatoren.

”Forundersøgelsen for Långnäs som en ”Mega Green Port” er et vigtigt skridt i forståelsen af, hvordan Långnäs kan spille en nøglerolle i fremtiden for det ålandske erhvervsliv, især med henvisning til væksten i eksisterende ålandske virksomheder og etableringen af nye forretningsaktiviteter, ” siger Peter Wiklöf, adm. direktør for Ålandsbanken.

Efter planen skal forundersøgelserne vare i cirka et år og skal skabe en bedre forståelse af både praktiske, tekniske og økonomiske forhold.

(Artiklen er leveret af vort søstermedie EnergiWatch)