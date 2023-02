03.02.2023 kl. 09.16

Clarksons satser på havvind med nyt amerikansk kontor

Mægleren Clarksons åbner et kontor for offshore vind i USA for at sparke gang i investeringerne i vindskibe på det amerikanske marked, der ventes at boome i de kommende år.

Foto: Michael Dwyer/ap/ritzau Scanpix

Clarksons åbner et nyt kontor for havvind i USA, hvor der er store forventninger til markedet for vindmøller.