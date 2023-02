En markant dollarsvækkelse er sammen med en fastholdt produktionspolitik i Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, torsdag med til at sende oliepriserne op.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 83,40 dollar mod 83,15 dollar natten til torsdag, men 84,63 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,04 dollar mod 76,73 dollar torsdag nat og 78,32 dollar onsdag eftermiddag.

Svækkelsen af den amerikanske dollar sker som reaktion på USA’s centralbanks, Federal Reserves, rentemøde onsdag, helt som ventet kastede et nyt renteløft af sig, om end blot på 25 basispoint mod sidste års adskillige løft på 50 og 75 basispoint.

I rentemeddelelsen og ved pressemødet efterfølgende gav centralbankformand, Jerome Powell, udtryk for, at terminalrenten endnu ikke er nået, men at der er gjort fremskridt i at få inflationen bragt ned.

Det svækkede dollar yderligere, og da olie handles i den amerikanske valuta, giver det alt andet lige udenlandske handlere en større købekraft.

”De høgeagtige bekræftelser fra Federal Reserve blev mødt af stigende skepsis fra markederne, der udledte en dueagtig tilgang fra Jerome Powells anerkendelse af fremskridtet i den ”deflationære proces”, og at han ikke er bekymret for at løsne de finansielle betingelser”, skriver Yeap Jun Rong, der er markedsanalytiker i IG, i et notat ifølge Reuters.

Opec holdt onsdag møde med sine allierede, der samlet er kendt som Opec+, og her besluttede den olieproducerende organisation at fastholde sin nuværende produktionspolitik. Produktionen blev i november sænket med 2 mio. tønder om dagen frem til slutningen af 2023.

Det er håbet om en tilbagevendende kinesisk efterspørgsel og usikkerhed omkring den russiske olieeksport, der er sanktioneret af EU, der står til grund for fastholdelsen, skriver Reuters.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld torsdag morgen 1953,70 dollar mod 1931,89 dollar onsdag eftermiddag.