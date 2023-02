02.02.2023 kl. 07.58

Kreditorer i kriseramte Dof anmoder om konkursproces

Et forsøg på at få en redningsplan for det betrængte offsore-rederi Dof godkendt af aktionærerne mislykkedes onsdag, og derfor har kreditorerne i selskabet nu bedt om, at der indledes en konkursproces mod Dof ASA. Opdateret.

Foto: Patrick Hill

Moderselskabet i det gældstyngede Dof kan være på vej mod konkurs, mens andre Dof-selskaber forventes at overleve og fortsætte.