Oliepriserne falder tirsdag med truslen om øgede renter efter rentemøde i den amerikanske centralbank onsdag, og Ruslands høje eksportniveau udligner forventningen om en højere efterspørgsel fra Kina.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 84,85 dollar mod 86,25 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,57 dollar mod 79,27 dollar mandag eftermiddag.

- Oliemarkederne møder hård modstand, da ”risk-off”-stemningen breder sig før mødet hos den amerikanske centralbank og sammen med en stærkere dollar, siger Tina Teng, der er CMC analytiker, til Reuters.

Centralbanken ventes at hæve renten med 25 basispoint onsdag, mens Bank of England og Den Europæiske Centralbank ventes at hæve renten med 0,5 pct.point torsdag.

De højere renter har en negativ effekt på økonomien, som giver en lavere efterspørgsel på oliemarkedet.

Organisationen for olieeksportende lande plus allierede, Opec+, afholder møde onsdag. Det ventes, at der ikke justeres på produktionsniveauet ifølge fem delegerede fra Opec+.