Oliepriserne holder niveau torsdag, hvor markedet afventer svar om EU’s sanktioner mod russiske olieprodukter samt konklusionen af mødet i Organisation af Olieeksporterende Lande (Opec).

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 86,00 dollar mod 86,14 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 80,24 dollar mod 80,47 dollar onsdag eftermiddag.

Natten til torsdag har priserne kredset i niveauet mellem 86,40 og 85,99 dollar for en tønde af den europæiske referenceolie og 80,20-80,60 dollar for en tønde WTI.

Markedet holder torsdag vejret, mens der ventes på yderligere oplysninger om EU’s sanktioner mod Rusland og konsekvenserne heraf.

”Markedet afventer klarhed omkring den kommende embargo på raffinerede russiske produkter og de heraf affødte ændringer i handelsstrømmene, mens Opec+-repræsentanter indleder deres næste møde,” skriver analytikere fra Citi i et notat ifølge Reuters.

EU’s sanktioner skaber fortsat stor bekymring og øger risikoen for større forstyrrelser, fremgår det videre.

Organisationen af Olieeksporterende Lande og allierede - samlet kendt som Opec+ - mødes 1. februar, hvor det ventes, at organisationen fastholder sin nuværende produktionspolitik. Sidste år sænkede Opec+ sin produktion for at understøtte oliepriserne.

Den globale økonomi ventes i 2023 at vokse med mere end 2 pct., viser en rundspørge blandt økonomer foretaget af Reuters. Økonomerne ser dog en overvejende risiko for, at forventningerne til den globale vækst kan blive sænket.

En svagere vækst kan tynge efterspørgslen på olie.