Organisationen af Olieeksporterende Lande ventes at fastholde sin produktion, når organisationen mødes med sine allierede den 1. februar for at diskutere sin politik.

Det vurderer repræsentanter fra den samlede organisation, der sammen med allierede er kendt som Opec+, over for Bloomberg News.

Kommentarerne om Opec+’s politik følger en nylig bedring i efterspørgsel på olie, efter at Kina har genåbnet samfundet efter flere år med strenge nedlukninger i forbindelse med covid-19.

Den løftede efterspørgsel har bidraget til at sende oliepriserne op mod 90 dollar for en tønde.

Der er dog fortsat en del ukendte i ligningen om olieefterspørgslen og udbuddet. Dels fordi bedringen i Kina også udfordres af stigende smitte i samfundet, men også fordi Ruslands olieeksport er under sanktioner fra Vesten som følge af landets invasion af Ukraine. Her er det fortsat uklart, hvilke konsekvenser det kan få for den russiske olieproduktion.

Sanktionerne trådte i kraft i december, men den russiske olieeksport har indtil videre holdt stand, skriver Bloomberg News.

Raad Alkadiri, der er analytiker i Eurasia Group, ser ligeledes størst sandsynlighed for, at Opec+ fastholder den nuværende kurs.

”Priserne er bedret, udbuddet er fortsat begrænset, og betydelige ubekendte for både udbuddet og efterspørgslen hænger ved,” skriver han i et notat.

Analytikere i Goldman Sachs og Energy Aspects venter først, at Opec+ vil begynde at rulle nogle af sine produktionsnedskæringer tilbage i løbet af andet halvår af 2023, når efterspørgslen til den tid ventes at være taget til.