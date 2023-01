Prisen på en tønde råolie har stabiliseret sig omkring det højeste niveau siden starten af december, idet handlerne venter på friske signaler om Kinas efterspørgsel efter råolie i kølvandet af, at landet har skruet ned for coronarestriktionerne.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 88,06 dollar mod 88,85 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 81,60 dollar mod 82,36 dollar mandag eftermiddag.

Olieprisen er blevet drevet højere i løbet af de seneste to uger på baggrund af forventninger om, at det hurtige vending hos verdens største råolieimportør kan anspore det daglige forbrug til at slå rekord i 2023, efterhånden som mobilitet og industriaktivitet stiger i landet.

Handlerne kigger også mod indvirkningen af strammere begrænsninger på russiske energistrømme pålagt af EU og USA efter invasionen af Ukraine.

- Tegn på positive forhold på tværs af de fleste råvaremarkeder hjælper med at løfte stemningen, skriver Australia & New Zealand Banking Group i et notat ifølge Bloomberg News.

- Optimismen med hensyn til efterspørgslen fra Kinas genåbning er stærk, fortsætter banken.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld tirsdag morgen 1935,30 dollar mod 1922,94 dollar mandag eftermiddag.