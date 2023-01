Oliepriserne stiger fredag morgen, hvor finansmarkederne i Asien er præget af optimisme og tro på et opsving i Kina efter genåbningen oven på corona.

Den økonomiske afmatning i andre dele af verden er gledet i baggrunden, og en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, ligger fredag morgen i 86,38 dollar mod 85,46 dollar torsdag eftermiddag.

Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 80,67 dollar mod 79,89 dollar torsdag.

Dermed har olieprisen kurs mod en stigning for anden uge på stribe.

Samlet set har oliepriserne dog ikke rykket meget på sig i 2023 på baggrund af de modsatrettede tendenser i de store økonomier, hvor Kina synes at være på vej op, mens USA og Europa synes på vej ned.

De store børshuse har da også vidt forskellige bud på, hvor olieprisen skal hen, skriver Bloomberg News.

Goldman spår, at prisen skal op i 105 dollar per tønde, eller højere, mens JPMorgan er langt mere forsigtig og mener, at Brent-olien vil få svært ved at bryde 100 dollar per tønde i fraværet af nye geopolitiske begivenheder.

Morgan Stanley forudser en oliepris på 100-110 dollar, mens Citigroup mener, at Brent-olien vil ligge på 80 dollar i gennemsnit i år.