23.01.2023 kl. 11.58

Energikrisen får tysk bank til sadle om: Vil igen give lån til offshoreskibe

Tysklands akutte behov for energi har fået Hamburg Commercial Bank til at vende tilbage til fossile investeringer efter at have droppet lån til olie- og gasselskaber.

”Vi er i øjeblikket i færd med at vurdere nogle transaktioner inden for forsyningsskibe til platforme og ankerhåndteringsfartøjer, og jeg håber, at vi kan afslutte noget forretning inden for de første seks måneder af året,” siger Jan-Philipp Rohr, global chef for shipping i HCOB. | Foto: Hcob

En af Tysklands få tilbageværende shippingbanker Hamburg Commercial Bank (HCOB) vender tilbage til offshoresektoren, som banken ellers besluttede at forlade for et år siden.