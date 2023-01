Oliepriserne stiger sammen med optimisme om Kinas vej tilbage til normale tilstande efter covid-19. Vejen tilbage ventes at medføre stigninger i efterspørgslen efter olie fra Kina, som er verdens største importør af olie.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 86,65 dollar mod 86,03 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 80,91 dollar mod 80,52 dollar tirsdag eftermiddag.

Den økonomiske vækst i Kina faldt i 2022 til 3,0 pct., som er det næstlaveste niveau siden 1976. Analytikere venter, at den økonomiske vækst når 4,9 pct. for 2023, ifølge Reuters. Kinas forventede retur til markedet får oliepriserne til at stige, da investorerne forventer en højere efterspørgsel fra Kina.

Opec har i en månedlig rapport udtalt, at den kinesiske olieefterspørgsel vil vokse med 510.000 tønder råolie per dag i år, efter at være blevet mindre, for første gang i flere år, i 2022 på grund af covid-19 nedlukningen.

Opec forventer, at den globale efterspørgsel vokser med 2,2 mio. tønder råolie per dag.

- Opecs optimistiske forudsigelser om Kinas efterspørgsel understøtter priserne på markedet, udtaler Toshitaka Tazawa, der er analytiker hos Fujitomi Securities, til Reuters.

Priserne går også frem på forventninger om et fald i den amerikanske råoliebeholdning med omkring 1,8 mio. tønder, viser en meningsmåling fra Reuters.

De vestlige sanktioner mod Ruslands olieeksport, kan have en stor virkning på eksporten af olie og vil sandsynligvis give landet mere råolie til rådighed, udtaler en russisk kilde til Reuters.

Senere i dag lander en rapport fra Det Internationale Energiagentur, der offentliggør mere efterspørgselsdata fra Kina, som følges tæt af markedet, ifølge en analytiker fra banken ING.