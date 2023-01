Prisen på olie er steget over ugen med over syv pct. takket være en øget efterspørgsel i kølvandet på den kinesiske genåbning efter corona og en aftagende amerikansk inflation, der har lettet frygten for store rentestigninger fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag 84,32 dollar formiddag mod 83,95 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 78,67 dollar mod 78,45 dollar torsdag.

Den hurtige genåbning af Kinas økonomi fra corona-lockdowns gør udsigterne lysere for de globale investorer, der er ivrige efter at lægge et af de værste investeringsår nogensinde bag sig.

Virkningen af genåbningen af verdens næststørste økonomi på de finansielle markeder, der blev ramt af tab sidste år, da inflationen og renten steg, er uundgåelig, skriver Reuters.

Og ud over olie bliver nye markeder, råvarevalutaer, rejse- og europæiske luksusselskaber nu udråbt til at blive de bedste investeringer i kølvandet på genåbningen.

”Genåbningshistorien ser ret god ud, og Kina pumper masser af finanspolitiske stimulanser ind i systemet, siger Edward Al Hussainy, rente- og valutaanalytiker hos Columbia Threadneedle,” til Reuters.