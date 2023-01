Forbedrede forventninger til efterspørgslen på brændstof i Kina understøtter torsdag morgen oliepriserne. Udsigten til nye inflationstal fra USA begrænser dog stigningerne.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 82,81 dollar mod 81,61 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,55 dollar mod 76,60 dollar onsdag eftermiddag.

Kina, der er verdens største olieimportør, er ved at genåbne sin økonomi, efter at landets regering har omgjort dele af sin strenge nedlukningspolitik i forbindelse med covid-19.

Genåbningen øger håbet om en større efterspørgsel på olie.

”Kina øger hastigheden for opfyldningen af olielagrene forud for det kinesiske nytår, da forventningerne for efterspørgslen synes forbedret efter skiftet i coronapolitikken,” siger Tina Teng, der er analytiker i CMC Markets, til Reuters.

Den kinesiske industriproduktion ventes at være vokset 3,6 pct. i 2022 trods forstyrrelser i produktion og logistik som følge af de omfattende nedlukninger.

”Der er fortsat optimisme på oliemarkedet hjulpet af Kinas genåbning, og i takt med at det kinesiske nytår nærmer sig, bør det stigende antal rejser understøtte efterspørgslen på benzin og flybrændstof,” siger Serena Huang, der er analytiker i Vortexa, til Reuters.

Oliehandlernes blikke er torsdag også rettet mod USA, hvorfra der kommer nye tal for inflationen. Det kan give markedet et praj om den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, rentebane.

Økonomer venter ifølge Bloomberg News, at inflationen i december aftog til 6,5 pct. fra 7,1 pct. måneden før. Kerneinflationen, der fraregner fødevarer og energi, ses falde til 5,7 pct. fra 6,0 pct. i november.

En højere rente for at tøjle inflationen er alt andet lige dårligt for oliemarkedet.