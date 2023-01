Oliepriserne falder tirsdag morgen, da pessimistiske kommentarer fra et par chefer i den amerikanske centralbank overskygger udsigter for og forventninger til øget olieefterspørgsel fra Kina efter genåbningen efter tre års coronanedlukning.

Futureprisen på en tønde af den europæiske olie, Brent, til levering i marts er tirsdag morgen 79,22 dollar mod 80,47 dollar per tønde ved dansk lukketid mandag, mens prisen ved lukketid i USA var 79,65 dollar.

Futureprisen på en tønde af den amerikanske olie, WTI, er tirsdag morgen 74,28 dollar mod 75,77 dollar per tønde ved dansk lukketid mandag, mens prisen ved lukketid i USA var 74,63 dollar.

Priserne på både Brent og WTI faldt i sidste uge med 8 pct., hvilket var det største ugentlige fald i starten af et år siden 2016, skriver Reuters. Mandag var der stigninger på over 1 pct.

Den amerikanske centralbanks top strammer fortsat renteretorikken og taler om, at renten skal op over 5,00 pct. Mandag var det Mary Daly, chef for distriktet i San Francisco, og Raphael Bostic, direktør i Atlanta, der var ude med høgeagtige kommentarer, der skabte tvivl om, hvorvidt markedet har ret, når det venter en rentetop på lidt under 5 pct.

Mandagens stigninger i olieprisen kom, efter at Kina søndag genåbnede sine grænser efter tre år med omfattende coronarestriktioner for rejsende. Åbningen forbedrer udsigterne for brændstof til transport, skriver Reuters.

Men tirsdag vejede renteudtalelserne fra centralbankcheferne tungere end Kina-nyhederne.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld tirsdag morgen 1874,82 dollar mod 1874,89 dollar torsdag eftermiddag.