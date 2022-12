Den amerikanske præsident, Joe Bidens, mål om at forsyne millioner af hjem med vindmøllestrøm genereret på Atlanterhavet er rendt ind i et nyt tilbageslag.

Det står klart efter, at Shell New Energies, EDP Renewables og Engie har bedt regulatorer om en forsinkelse i planlægningen af en foreslået havvindmøllepark.

Det skriver Bloomberg News tirsdag.

Den kraftige stigning i rentesatserne udgør ”betydelige udfordringer” for Mayflower Winds økonomi, siger projektets advokater i en ansøgning til Massachusetts regulatorer fredag.

De bad tilsynsmyndighederne om tid til at holde møder med lokale forsyningsselskaber og andre parter, før godkendelsen af kontrakter om salg af den elektricitet, som projektet ville generere.

Bidens mål om at generere strøm til 10 mio. hjem i 2030 med havvind ser ud til at være i fare, da udviklere af vindmølleprojekter står over for flere udfordringer, herunder inflation, forsyningskædeproblemer og stigende renter.

Tidligere i december har forsyningsselskabet Avangrid, der er et datterselskab til spanske Iberdrola, ansøgt myndighederne om at annullere de elkøbsaftaler, det har indgået med forsyningsselskaber for en stor vindmøllepark, det bygger.