Oliepriserne stiger tirsdag morgen i forventning om stigende olieforbrug i Kina, i takt med at coronarestriktioner lempes.

Senest har de kinesiske myndigheder besluttet at droppe karantæneregler for indrejsende til Kina med virkning fra den 8. januar.

I USA har en voldsom vinterstorm i øvrigt betydet, at olieraffinaderier har måttet holde lukket.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 84,44 dollar mod 83,34 dollar fredag eftermiddag.

Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 80,09 dollar mod 79,76 dollar fredag eftermiddag.

Olieprisen steg omkring 7 pct. i sidste uge, efter at Rusland truede med at skære sin olieproduktion med op mod 700.000 tønder om dagen som modsvar på G7-landes beslutning om at indføre et prisloft på russisk olie.

På det europæiske marked for naturgas har den senere tid budt på et markant prisfald, der sendt naturgasprisen markant ned de seneste seks børsdage til et lukkeniveau fredag på 83 euro per megawatttime.

Det er det laveste niveau siden juni.

Et mildt vejr og udsigt til fortsat relativt høje temperaturer hen over nytår presser priserne ned. Samtidig er der også rigelige mængder af flydende naturgas-leverancer og mere fyldte gaslagre end normalt, skriver Bloomberg News.