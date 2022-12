Godt 300 ansatte hos franske Total Energies, som har været tvunget til at blive på Nordsøen længere tid end planlagt pga. vejrmæssige udfordringer, når alligevel hjem til jul.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Medarbejderne var i en overgang forhindret i at komme hjem til tiden, eftersom der var is i luften, som kunne medføre lynnedslag og dermed umuliggjorde helikoptertransport, der er den primære metode til at komme frem og tilbage fra olieplatformene.

Det betød, at hele tidsplanen for at få transporteret folk hjem, skred, og at mange var nervøse for, om de ville nå hjem til jul som planlagt.

Men ved at indsætte ekstra helikoptere, skibe og busser er det lykkedes Total Energies at hente sine folk hjem i tide. Selskabet har ikke villet oplyse til Jydske Vestkysten, hvad operationen har kostet.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie MobilityWatch).