Oliepriserne understøttes tirsdag af en svækkelse af den amerikanske dollar og en plan om at genopfylde de amerikanske olielagre. Prisstigningerne begrænses dog af usikkerhed i Kina efter en stigning i antallet af smittede med covid-19.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag formiddag 80,55 dollar mod 79,17 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 75,98 dollar mod 74,29 dollar mandag eftermiddag.

Den amerikanske regering har meddelt, at den vil købe op mod 3 mio. tønder olie for at fylde sine strategiske olielagre op, efter at der i år er blevet frigivet 180 mio. tønder for at forsyne markederne.

Samtidig giver en svækket amerikansk dollar mere købekraft til udenlandske oliehandlere, da olie handles i netop dollar.

Analytikere efterspørger imidlertid tydelige tegn på en stigende efterspørgsel, hvis oliepriserne skal stige yderligere.

Forventningerne til olieefterspørgslen vil være afgørende for, hvor meget oliepriserne vil stige, skriver Edward Moya, der er analytiker i Oanda, i en kommentar.

Han tilføjer, at den kinesiske genåbning giver blandende signaler til markedet.

I Kina har en lempelse af landets strenge coronarestriktioner haft en begrænset understøttende effekt på oliepriserne, da en stigning i antallet af smittede med covid-19 har skabt usikkerhed om den økonomiske bedring i landet, siger analytiker i CMC Markets Tina Teng til Reuters.

Olielagrene i USA ventes i sidste uge at være faldet med 200.000 tønder, fremgår det af en rundspørge foretaget af Reuters. Samtidig ses både benzin- og destillatlagrene at være steget.

De officielle tal for olielagrene offentliggøres onsdag eftermiddag af det amerikanske energiministerium, EIA.