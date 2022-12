IEA advarer: Mindre olie fra Rusland vil give højere priser

Oliepriserne kan meget vel blive sendt i vejret i løbet af næste år, når de omfattende sanktioner mod Rusland presser udbuddet ned, samtidig med at efterspørgslen på den anden side ventes at stige.

Det vurderer Det Internationale Energiagentur (IEA) ifølge Bloomberg News.

”Mens lavere oliepriser kommer som en velkommen lettelse for forbrugere, der står over for stigende inflation, mangler vi stadig at se den fulde effekt af embargoer på russisk råolie,” lyder det ifølge nyhedsbureauet fra IEA.

”Som vi bevæger os gennem vintermånederne og frem mod en strammere oliebalance i andet kvartal, kan man ikke udelukke endnu en stigning i priserne,” lyder det videre.

Prisen for en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, til levering i februar er onsdag omtrent 80 dollar - nogenlunde samme niveau som før Ruslands invasion af Ukraine i februar - mens prisen i juni var oppe over 110 dollar per tønde.

Ruslands modsvar på embargo kan gøre olien dyrere end nogensinde før

EU-landene på vej med endnu en sanktionspakke mod Rusland

Russisk olie kan finde vej til Europa gennem overset bagdør i embargoen