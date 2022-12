Oliepriserne stiger med uvished om amerikansk rørledning

Oliepriserne stiger tidligt mandag efter fortsat nedlukning af en essentiel rørledning i USA, mens den russiske præsident, Vladimir Putin, truer med at skære i produktionen for at modsvare Vestens prisloft på russisk olie.

Det skriver Reuters.

Siden den danske børslukketid fredag eftermiddag er oliepriserne dog faldet.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 76,55 dollar mod 76,89 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 71,60 dollar mod 72,38 dollar fredag eftermiddag.

”Oliepriserne er højere efter Keystone rørledningen forbliver lukket, Kinas covid kontrol bliver mildere og bekymringer om, at Rusland sænker produktionen,” siger Edward Moya, senior markedsanalytiker hos OANDA.

Søndag udtalte Canadas TC Energy, at selskabet ikke havde fundet grunden til lækket i Keystone rørledningen fra Canada til USA. Det er ikke besluttet, hvornår den åbner igen.

Den kritiske rørledning transporterer 622.000 tønder olie per dag. Det lavere udbud, mens den er lukket, presser priserne op.

Vladimir Putin udtalte fredag, at Rusland vil skære i produktionen og vil nægte at sælge olie til ethvert land, der vil indføre et prisloft mod russisk olie.

Prisloftet, indført af G7-landene, og EU’s sanktioner mod russisk olie har haft en begrænset indflydelse på de globale oliemarkeder indtil videre, ifølge en ANZ analytiker.

