Oliepriserne stiger efter at have ramt laveste niveau i år

Oliepriserne stiger en smule torsdag morgen, efter at de onsdag faldt til det laveste niveau i år. Bekymringer om økonomisk afmatning, der kan svække brændstofefterspørgslen, fortsætter dog med at begrænse fremgangen.

Det skriver Reuters.

Brent-olien stiger med 70 cent eller 0,9 pct. til 77,87 dollar per tønde, mens WTI-olien stiger med 74 cent eller 1,0 pct. til 72,75 dollar per tønde, efter at begge benchmarks onsdag ramte det laveste niveau i år.

”Det kan i vid udstrækning være et forsøg på at stabilisere priserne efter det seneste skarpe frasalg, men et generelt forsigtigt miljø kan stadig være på plads”, fortæller Jun Rong Yeap, der er markedsstrateg hos IG, til Reuters torsdag, og vurderer i samme ombæring, at bekymringer om efterspørgslen fortsat vil presse oliepriserne, og at positive katalysatorer som udbuds-efterspørgselsubalancen og Kinas genåbningshåb kun har haft en kortvarig effekt.

Nye tal fra det amerikanske energiministerium viste onsdag, at USA’s råolieproduktion i sidste uge steg til 12,2 mio. tønder om dagen, hvilket er det højeste niveau siden august.

På samme tid voksede benzinlagrene med 5,3 mio. tønder til 219,1 mio. tønder, mens destillatlagrene steg med 6,2 mio. tønder.

Data, der viste, at Japans økonomi krympede mindre end forventet i tredje kvartal samt en mindre ophævelse i de kinesiske corona-restriktioner, hjælper endvidere med at stabilisere oliepriserne, der omvendt presses af forsinkelser for mindst 20 olietankskibe fra Ruslands havne i Sortehavet til Middelhavet.

