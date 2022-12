Oliepriserne stiger igen med handelssanktioner mod Rusland

Oliepriserne løftes igen tirsdag morgen, efter et dyk på 3 pct. i sidste handelssession. Udviklingen er vendt med indførslen af prisloft på russisk olie og EU’s forbud mod at importere russisk olie til søs.

Det skriver Reuters.

Men siden den danske børslukketid mandag eftermiddag er oliepriserne faldet.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 83,06 dollar mod 85,96 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,28 dollar mod 80,10 dollar mandag eftermiddag.

G7-landene, EU og Australien indfører et prisloft på russisk olie i forsøget på at svække Ruslands økonomi og landets finansiering af krigen i Ukraine.

Rusland meddeler, at man kun vil sælge olie til markedsprisen, om så de skal skære i produktionen, og forventningerne om et lavere udbud får priserne til at stige.

