Oliepriserne stiger med uændret udbud hos Opec+

Oliepriserne understøttes mandag morgen af uændrede produktionsmål hos Opec+ forud for EU’s sanktioner mod russisk råolie.

Det skriver reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 86,27 dollar mod 86,82 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 80,66 dollar mod 81,35 dollar fredag eftermiddag.

Opec+ holder fast i sin plan fra oktober om at nedjustere produktionen af råolie med to mio. tønder råolie om dagen fra november til og med 2023.

Analytikere udtaler til Reuters, at Opec+ vil afvente effekten af EU’s importforbud mod russisk råolie og prisloftet på 60 dollar per tønde russisk olie.

Rusland truer med at droppe alt indbyrdes handel med olie for de lande, der accepterer prisloftet.

Yderligere understøttes oliepriserne af, at Kina lemper på flere af deres covid-19 regler, som giver håb om en stærkere efterspørgsel fra verdens største olieimportør.

- Mens Opec forblev rolige med produktionen over weekenden, forventer jeg, at de vil fortsætte med at holde markedet i balance, udtaler Baden Moore, leder af vare research hos Australiens nationalbank til det engelske nyhedsbureau.

På den danske børs er priserne på olie faldet lidt siden børsen lukkede fredag.

