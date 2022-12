EU vedtager prisloft på russisk olie på 60 dollar

EU er nået til enighed om et prisloft på russisk olie på 60 dollar per tønde og kan dermed bane vejen for en bredere aftale mellem G7-landene.

Det oplyser en polsk diplomat ifølge Bloomberg News.

Prisen er højere, end hvad Rusland i forvejen sælger mest af sin olie til.

Men hovedformålet for EU er også at forsøge at få russisk olie til at fortsætte med at flyde til de globale markeder, skriver Bloomberg.

Loftet er imidlertid lavere end et tidligere forslag efter pres fra Polen og de baltiske lande.

Tidligere har det været fremme, at der blev forhandlet om et løft i niveauet 65 til 70 dollar for en tønde.

