Medie: EU gør klar til afstemning om russisk prisloft på 60 dollar

EU-kommissionen har bedt de 27 EU-lande om at stemme for Kommissionens forslag om et prisloft på 60 dollar per tønde russisk olie.

Det skriver Wall Street Journal.

Alle 27 lande skal være enige om prisloftet på 60 dollar, men ifølge mediets kilder føler Kommissionen sig tilpas overbevist om opbakning og tror, at der kan nås en aftale blandt medlemslandene.

Formålet med prisloftet er at presse Ruslands indtægter fra oliesalg og samtidig holde den globale olieforsyning på et stabilt niveau.

Hvis EU formår at få loftet igennem, skal G7-landene også stemme for, før det kan træde i kraft.

Biden tror stadig på et prisloft på russisk olie

EU og G7 overvejer prisloft på russisk olie på op til 70 dollar