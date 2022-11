Oliepriserne stiger på udsigt til lavere udbud hos Opec+

Oliepriserne stiger tirsdag, efter at Opec+ ifølge flere kilder har planer om at skære i olieproduktionen for at understøtte priserne.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 85,12 dollar mod 82,28 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 78,69 dollar mod 75,53 dollar mandag eftermiddag.

Efter weekendens hårde protester i Kina har der desuden været mere ro på natten til tirsdag, og markederne viser igen positive tegn.

Det er også med til at understøtte oliepriserne, da det giver håb om en højere efterspørgsel hos Kina, der er verdens største olieimportør.

Stemningen på det kinesiske aktiemarked er også klart positiv mandag morgen, hvor de store indeks stiger med 2,1-4,1 pct.

Indenfor den nærmeste fremtid kan der komme en reaktion på oliemarkedet, når EU’s prisloft på russisk olie træder i kraft.

Prisloftet, der træder i kraft den 5. december, forventes at ligge mellem 65 til 70 dollar for en tønde.

