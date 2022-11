Oliepriser løftes efter rygte om Opec-produktionsnedskæring

Oliepriserne får et løft mandag eftermiddag efter rygter om, at Opec+ overvejer en ny produktionsnedskæring på det næste møde, der afholdes den kommende weekend.

Det skriver Bloomberg News.

WTI-olien løftes til 77,29 dollar per tønde fra et lavpunkt tidligere mandag i 73,60 dollar per tønde.

Den europæiske referenceolie, brent, koster samtidig 83,36 dollar.

Saudi Arabien og de øvrige lande i Opec-samarbejdet overraskede analytikerne sidste måned, da de blev enige om at skære i produktionen med 2 mio. tønder om dagen. Det har siden været ventet, at man på det kommende møde ville forholde sig mere afventende for netop at se effekten af de seneste nedskæringer, men nu kan mere være på vej, skriver Bloomberg med henvisning til unavngivne delegerede.

De formelle diskussioner er dog endnu ikke startet, da mødet først begynder 4. december.

