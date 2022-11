Oliepriserne stiger efter afvisning af produktionsstigning

Oliepriserne stiger tirsdag morgen, efter at Saudi Arabien afviser en medierapport om, at Organisationen for Olieproducerende Lande (Opec) og organisationens allierede (Opec+) skulle have diskuteret en stigning i olieproduktionen.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 87,86 dollar mod 82,88 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 80,32 dollar mod 75,81 dollar mandag eftermiddag.

Begge benchmarks faldt mere end 5 dollar per tønde mandag eftermiddag, efter at Wall Street Journal (WSJ) rapporterede, at en stigning på op til 500.000 tønder om dagen ville blive overvejet på Opec+-mødet den 4. december.

Priserne steg dog hurtig igen, da den saudiarabiske energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, ifølge det statslige nyhedsbureau SPA var hurtig til at slå fast, at kongeriet holder fast i de aftalte produktionsnedskæringer og ikke diskuterer en potentiel olieproduktionsforøgelse med andre Opec-olieproducenter.

Opec og Opec+ har for nylig sænket produktionsmålene, og Abdulaziz bin Salman blev tidligere i denne måned citeret for at sige, at gruppen vil forblive forsigtig med olieproduktion på grund af usikkerhed om den globale økonomi.

I Kina kæmper man stadig med stigende coronatilfælde, der nærmer sig de højeste tal fra april, hvilket begrænser stigningen i oliepriser til morgen.

Ny nedlukning i Kina presser optimismen og holder olie nede

Geopolitisk lettelse og covid-19 i Kina tynger oliepriserne