Oliepriserne falder på bekymringer i Kina og nye tal fra Opec

Oliepriserne falder tirsdag morgen ovenpå stigende coronatilfælde i Kina, der udløser frygt for lavere brændstofforbrug fra verdens største importør af råolie, og nye tal fra Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec), der sænker sin efterspørgselsprognose for 2022.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 92,87 dollar mod 95,60 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 85,34 dollar mod 88,28 dollar mandag eftermiddag.

Ifølge analytiker er nedlukninger og stigende coronatilfælde i Kina fortsat den dominerende årsag til de faldende oliepriser, mens nye tal, der viser yderligere fald i landets fabriksproduktion og detail- og ejendomssalg, kan være et tegn på, at verdens næststørste økonomi er ved at miste momentum.

- Rullende nedlukninger på tværs af tæt befolkede områder i Kina straffer mobiliteten og olieefterspørgslen endnu mere end den økonomiske aktivitet, fortæller Stephen Innes, der er partner i SPI Asset Management, til Reuters.

På samme tid har Opec for femte gange siden april sænket i sin globale vækstprognose for olieefterspørgsel med henvisning til, at den Internationale Valutafond (IMF) søndag sagde, at de globale økonomiske udsigter er blevet dystrere end forventet i sidste måned.

De amerikanske råolielagre forventedes at være faldet med omkring 300.000 tønder i ugen frem til 11. november, viste en foreløbig Reuters-måling mandag.

Samtidig rapporteres der om svagere output per brønd i visse områder med skifer, hvilket får den samlede amerikanske råolieproduktion i områder med skifer til at stige med blot 91.000 tønder olie per dag til 9,191 mio. tønder per dag i december, på trods af en stigning i priserne. Det viser tal fra det amerikanske energiministerium (EIA).

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld tirsdag morgen 1771,29 dollar mod 1771,67 dollar mandag eftermiddag.