Opec skruer ned for olie-efterspørgslen

Organisationen af olieeksporterende lande, Opec, reducerer igen sine prognoser for den globale olieefterspørgsel, samtidig med at sammenslutningen gennemfører produktionsnedskæringer med det formål at holde markederne i balance.

Det skriver Bloomberg News med henvisning til den månedlige rapport fra Opec.

For i år sænkes forventningerne til olieefterspørgselsvæksten med 100.000 tønder om dagen til 2,5 mio. tønder om dagen, og Opec reducerer også forventninger til næste år med 100.000 tønder om dagen til 2,2 mio. tønder om dagen.

På grund af en svagere makroøkonomisk kulisse og Kinas strenge covid-foranstaltninger, har Opec sænket sine estimater for mængden af råolie, som produceres i dette kvartal med 520.000 tønder om dagen efter en nedjustering af tilsvarende størrelse for en måned siden.

Det betyder, at forsyningsnedskæringen på 2 mio. tønder om dagen, som blev aftalt af gruppen og dens allierede i sidste måned.

Tiltaget, der trak voldsom kritik fra den amerikanske præsident, Joe Biden, ventes at bringe produktionen ned til niveauer, der balancerer markederne, selv om reduktionerne ikke er fuldt implementeret.

”Den betydelige usikkerhed vedrørende den globale økonomi, ledsaget af frygt for en global recession, bidrager til nedadgående risiko for en reduktion af den globale vækst i olieefterspørgslen,” skriver Opecs Wien-baserede researchafdeling i sin månedlige rapport.

Den fulde 23-lande store Opec+-alliance mødes for at overveje sin produktionspolitik for begyndelsen af 2023 den 4. december i Wien.

