Oliepriserne stiger oven på nye inflationstal

Oliepriserne stiger fredag morgen ovenpå nye amerikanske inflationstal, der fik frygten for en amerikansk recession til at aftage. Priserne var dog på vej mod et fald på næsten 4 pct. efter en heftig stigning i coronatilfælde i Kina, der er verdens største olieimportør, rejste frygt for en svagere brændstofefterspørgsel.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 93,95 dollar mod 93,70 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 86,67 dollar mod 86,61 dollar torsdag eftermiddag.

WTI-olien er indtil videre faldet mere end 6 pct. denne uge, mens Brent-olien er faldet næsten 5 pct.

Nye tal viste torsdag en svagere inflation i USA end ventet, hvilket tøjlede frygten for yderligere renteforhøjelser og øgede håbet for en blød landing for verdens største økonomi, vurderer analytiker.

En svagere dollar bidrager på samme tid til at øge olieefterspørgslen, da den gør råvaren billigere for købere med andre valutaer.

Ifølge en analytiker blev prisstigningerne imidlertid begrænset af, at Kina fortsat udgør en risiko på efterspørgselssiden med stigende coronatilfælde i produktionscentrummet Guangzhou, hvor myndighederne torsdag opfordrede indbyggerne til at arbejde hjemmefra.

”Da markedsdeltagerne er hyperfølsomme over for nedlukninger i verdens største olieimportør, kan dette midlertidigt holde oliemarkedets stigninger i skak. Men vi er uden tvivl et meget bedre sted i dag, end vi var i går,” fortæller Stephan Innes, der er partner i SPI Asset Management, til Reuters.

