Oliepriserne falder efter flere smittetilfælde i Kina

Oliepriserne falder tirsdag, efter at stigende frygt for recession og flere covid-19-smittetilfælde i Kina giver lavere forventninger til efterspørgslen efter olie.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 97,65 dollar mod 98,94 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 91,47 dollar mod 93,11 dollar mandag eftermiddag.

Officiel data viser tirsdag, at smittetilfældene med covid-19 stiger kraftigt i Guangzhou og flere andre kinesiske storbyer.

”Jeg tror nedlukningerne, for ikke at nævne gentagelsen af nul-covid strategien hen over weekenden, ikke kun forstyrrer køberne på oliemarkedet, men at de også fortsætter med at holde oliepriserne nede,” siger Stephen Innes, Partner hos SPI Asset Management, til Reuters.

Udover Kina påvirker muligheden for en global recession også oliepriserne ifølge Tina Teng, CMC markedsanalytiker.

Indenfor den nærmeste fremtid vil oliepriserne understøttes af EU’s sanktioner mod Rusland, der vil sænke udbuddet af olie. Sanktionerne træder i kraft fra den 5. december.

