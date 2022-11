Oliepriserne falder af frygt for kinesiske nedlukninger

Oliepriserne falder mandag, da Kina gentager en stram covid-19 politik, og dermed reducerer håbet om, at landet indenfor nærmeste fremtid vil efterspørge en større mængde olie.

Det skriver Reuters.

Inden da har der ellers være spekulationer om, at Kina var på vej til at lempe restriktionerne.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 97,53 dollar mod 97,60 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 91,45 dollar mod 91,43 dollar fredag eftermiddag.

- Oliepriser falder skarpt, da regeringen i Kina holder fast i kursen om nul-covid-politik, da antallet af smittede med covid-19 stiger i Kina, som kan forårsage skærpede restriktioner, der potentielt får olieefterspørgslen til at falde yderligere, udtaler Tina Teng, der er CMC markedsanalytiker, til nyhedsbureauet.

Et hop i den amerikanske dollar får oliepriserne til at falde, da det gør olie relativt dyrere for andre valutaer.

Repræsentanter fra den amerikanske centralbank, The Federal Reserve, udtalte fredag, at man overvejer yderligere rentestigninger, som vil få valutakursen på den amerikanske dollar til at falde, og dermed oliepriserne til at stige.

