Oliepriserne stiger grundet udmeldinger om genåbning i Kina

Søren Skou, topchef i Maersk, bekræfter forligsforhandlinger i krænkelsessag med Hope Hicks og en anden kvinde, der angiveligt er blevet udsat for seksuelle krænkelser på et Maersk-skib. Maersk er sagsøgt i USA. Et muligt forlig ”er relativt tæt på”, siger Skou.